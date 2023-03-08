“Ни в коем случае”: что опасно дарить на 8 марта по мнению врача

Международный женский день для виновниц торжества редко обходится без презентов. Представители сильного пола любят дарить на 8 марта цветы, чтобы не сильно заморачиваться и угодить вниманием. Как передает телеканал “360”, Роспотребнадзор советует покупать цветы с сухим стеблем и классическими полураскрытыми бутонами.

Однако непреднамеренно испортить праздник проще простого, и даже советы экспертов по качеству порой бессильны. Существуют опасные подарки, которые многим кажутся совершенно безобидными.

Врач Наталья Логачева объяснила, что некоторые компоненты в цветочных композициях провоцируют аллергию, которая 8 марта совсем некстати. В число нежелательных растений входят: рожь, пшеница, люцерна, рис, просо,

гиацинты, крокусы, примула. “Такие букеты ни в коем случае нельзя размещать в спальне и детской”, — предупреждает эксперт.

Также, отмечает URA.RU, медик рассказала о свойстве лилий, калл, сирени, черемухи и герани вызывать головную боль. Причина кроется в резком аромате. Так что 8 марта следует со всей ответственностью подойти к выбору цветов.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” пишет, как выкручиваются осведомленные об аллергии на цветы мужчины. Некоторые дарители умудряются преподносить женщинам на 8 марта вместе с букетами таблетки от аллергии. При этом реакция милых дам на это не всегда положительная.