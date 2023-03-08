 

Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»

08.03.2023, 1:50, Новости дня
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Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, информирует газета Die Zeit.

В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.

Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.

Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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