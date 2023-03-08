Силы специального назначения Грузии начали разгон митингующих в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов
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Силы специального назначения Грузии приступили к разгону митингующих у парламента республики в Тбилиси при помощи слезоточивого газа и водометов.
Спецназ наступает на митингующих в Тбилиси с двух сторон – с площади Свободы и улицы 9 апреля. Площадь перед парламентом Грузии полностью окутана дымом. После применения слезоточивого газа и водометов люди разбежались на близлежащие улицы, передает ТАСС.
Спецназ постепенно занимает площадь перед парламентом. По-прежнему звучит сирена и призывы к людям разойтись. Силовикам удалось полностью освободить прилегающую к парламенту территорию от митингующих. Дым на площади перед зданием законодательного органа Грузии уже рассеялся.
После разгона митинга в Тбилиси сотрудники МВД Грузии приступили к задержанию участников акции протеста на проспекте Руставели, свидетельствуют видеокадры грузинского телеканала «Мтавари архи».
Ранее находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать законопроект об иноагентах.
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