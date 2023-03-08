Глава пресс-службы Госдепа Прайс: США намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих

Мирные протестующие должны иметь возможность свободно собираться и выражать свою позицию, Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы поддерживают по всему миру всех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права, включая право на свободу собраний, чтобы их голоса были услышаны, чтобы привлечь их правительства к ответственности. Руководитель пресс-службы Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты намерены отслеживать ситуацию в Грузии, чтобы мирные протестующие могли реализовывать свои права, передает ТАСС.

Ранее власти Грузии бросили спецназ на разгон митинга в Тбилиси. При этом находящаяся в США президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси.

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