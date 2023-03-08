Foreign Policy – наступление многополярного мира неизбежно

США не желают отказываться от своей мировой гегемонии, установившейся после окончания холодной войны, однако Вашингтону не удастся остановить наступление многополярности, считает политолог Стивен Уолт. В своей статье для The Foreign Policy Уолт пишет, что в итоге мир ждёт либо новая биполярность, либо положение США как «первого среди равных».



AP

Со времени окончания холодной войны и установления «момента однополярности» многие учёные, эксперты и мировые лидеры говорили о необходимости многополярного мироустройства, пишет политолог Стивен Уолт в своей статье для The Foreign Policy. Наиболее активно многополярность продвигали такие страны, как Китай, РФ и Индия, однако, что удивительно, не только они: некоторые важные союзники США, такие как Германия при Герхарде Шрёдере и Франция, говорили об опасности гегемонии Вашингтона.

Однако американские лидеры, естественно, несогласны с подобной логикой, пишет Уолт. США не хотят сдавать свои безграничные возможности для расширения и свой статус безусловного гегемона. Ещё в 1991 году администрация президента США Джорджа Буша — старшего разработала доктрину, которая призывала к активным действиям, предотвращающим появление конкурентов Вашингтона на мировой арене. Все последующие американские стратегии национальной безопасности включали в себя меры по поддержанию первенства США, отмечает автор.

Что касается нынешней администрации Джо Байдена, то она признаёт наличие соревнования великих держав в современном мире, но при этом явно ностальгирует по тем временам, когда у США не было конкурентов, пишет Уолт. Именно из этой ностальгии проистекают переосмысление «американского лидерства», попытки нанести военное поражение России, а также попытки сдержать рост Китая за счёт ограничения доступа к высоким технологиям и субсидирования американской промышленности.

Однако наступление многополярности всё равно неизбежно, считает Уолт. По мнению политолога возможны два сценария: либо биполярный мир с двумя полюсами силы в США и Китае, либо многополярный мир, в котором США будут «первыми среди равных», в число которых войдут Китай, Индия, Россия, а также, возможно, Бразилия, Германия и Япония.

При этом многополярный мировой порядок может быть выгоден для самих США, отмечает автор. Во-первых, некоторые учёные полагают, что многополярность подразумевает стабильность и несклонность стран к вооружённым конфликтам. Во-вторых, многополярность позволит облегчить бремя США по обеспечению безопасности своих союзников. Более того, если Вашингтон будет пытаться предотвратить наступление многополярности, это обернётся для него значительными издержками. По мнению Уолта, в условиях многополярности у США будет возможность переосмыслить свою внешнеполитическую философию и перестать слишком сильно полагаться на «жёсткую силу», отдавая предпочтение настоящей дипломатии.