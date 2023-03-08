Diplomat – возобновление рейсов из России приносит Таиланду доход не только от туризма, но и в сфере недвижимости

Неожиданно активный приток посетителей из РФ после возобновления прямых рейсов в конце октября прошлого года помог индустрии туризма в Таиланде быстрее восстановиться после пандемии COVID-19 и преодолеть желанный рубеж в 10 миллионов посетителей, побывавших в стране в 2022 году. Причём русские не только приезжают на отдых, но и всё чаще интересуются покупкой местной недвижимости, воспринимая Таиланд как безопасное место для инвестиций, пишет The Diplomat.



AP

Прошлой весной казалось практически невероятным, что российские туристы не только будут вновь активно отдыхать в Таиланде, но и начнут тратить деньги на недвижимость. После начала российской спецоперации на Украине отдыхающие оказались в сложной ситуации: авиакомпании отменили почти все рейсы, а западные компании-эмитенты кредитных карт, такие как Visa и Mastercard, приостановили операции для российских клиентов, пишет обозреватель The Diplomat Шрибала Субраманиан.

«Без наличных и без перелётов», — такими заголовками местная пресса тогда описывала непростое положение около 6500 российских туристов, застрявших в Таиланде. В свою очередь, многие тайские турагенты переключили своё внимание с РФ на Индию и Малайзию, надеясь на восстановление китайского рынка, который был опорой для тайского туристического сектора до начала пандемии COVID-19, поясняется в статье.

«У нас всё ещё есть Китай», — отмечали сотрудники тайской индустрии гостеприимства, когда речь шла о заметном сокращении количества российских отдыхающих на фоне западных санкций. Они также вспоминали о том, что в прежние времена около 40 городов Китая были связаны прямыми рейсами с Пхукетом.

А те немногие россияне, которые всё же продолжали посещать Таиланд, ехали окольными путями через третьи страны. Аэропорт в Орале, приграничном городе Казахстана, фактически стал лазейкой для российских посетителей, чтобы добраться на Пхукет, поясняется в статье.



Однако ситуация резко изменилась после того, как российские авиакомпании опять возобновили прямые рейсы в Таиланд, констатирует автор. 30 октября 2022 года в международном аэропорту Пхукета приземлился прибывший из РФ самолёт Ikar Airlines с 449 пассажирами на борту, что ознаменовало возобновление прямого авиасообщения после почти трёхлетнего перерыва и стимулировало всплеск интереса со стороны российских туристов к зимнему пляжному отдыху в Таиланде, сообщается в статье.

Местная пресса назвала возвращение россиян «ошеломляющим». Неожиданно активный приток гостей помог индустрии туризма Таиланда быстрее оправиться от негативных последствий пандемии COVID-19 и преодолеть в 2022 году желанный рубеж в 10 миллионов посетителей. А уже к концу января 2023 года Пхукет принял более 233 тыс. отдыхающих из России, что стало самым большим контингентом иностранных туристов, прибывающих на остров.

Со своей стороны, российские компании также приняли меры, чтобы отреагировать на заметно возросший спрос. В частности, авиакомпания «Аэрофлот» увеличила количество рейсов из сибирских городов, таких как Красноярск и Новосибирск, для любителей пляжного отдыха в Таиланде. При этом активное возвращение россиян стимулировало также далеко идущие последствия для местной экономики, помимо доходов непосредственно от туризма, отмечается в статье.

Статистика свидетельствует, что тайский пляжный курорт Пхукет становится безопасным убежищем для российских инвестиций. Уже в прошлом году русские стали ведущими покупателями кондоминиумов на острове, вытеснив с первого места китайских покупателей. По данным Информационного центра Таиланда по недвижимости, около 40% всех кондоминиумов на Пхукете на данный момент принадлежат россиянам.

«Ноябрь, декабрь, январь были супервысоким сезоном: было продано больше, чем за последние 10 лет», — рассказал один из местных агентов по продаже недвижимости. По его словам, на рынок также влияют опасения инвесторов, касающиеся обострения конфликта на Украине и введённых Западом ограничений.

Российские граждане начали более активно приобретать недвижимость в Юго-Восточной Азии, в то время как раньше наилучшим выбором обычно считались такие страны Европы, как Болгария или Германия. Однако учитывая новые ограничительные меры в Европе, такие регионы, как Ближний Восток, Турция и Юго-Восточная Азия, теперь вышли у россиян на первое место среди предпочтительных вариантов для покупки зарубежной недвижимости, сообщается в статье.

По данным московского агентства Intermark Real Estate, в 2022 году на Юго-Восточную Азию приходилось около 27% от всех зарубежных сделок с недвижимостью при участии россиян, по сравнению с 12% в предыдущем 2021 году. Но в отличие от Стамбула или Дубая, где в расчёт может входить дальнейший переезд или даже получение нового гражданства, недвижимость Пхукета или Бали российские покупатели рассматривают в первую очередь, как надёжные инвестиционные вложения, поясняет автор.

Ещё одним фактором в пользу этого региона служит его удалённость от района конфликта, а также неоднозначное отношение к ситуации. «Азия выглядит для россиян более безопасной, надёжной и нейтральной», — пояснил один из риэлторов, специализирующийся на тайском рынке недвижимости. И хотя большинство туристов приезжает в Таиланд ради относительно недолгого пляжного отдыха, некоторые русские при покупке недвижимости задумываются и о переезде, говорится в статье.

По словам местных жителей, в этом сезоне они наблюдают более высокий, чем обычно, интерес у россиян к приобретению водительских прав, оформлению банковских счетов или продлению визы. Начальник иммиграционной службы Пхукета сообщил, в частности, что уже около 7600 граждан РФ подали заявки на продление срока своего пребывания на острове.

Между тем активный рост на российском рынке побудил тайских чиновников пересмотреть свои прежние прогнозы, сообщается в статье. Управление по туризму Таиланда на основе текущих тенденций недавно поставило перед собой новую амбициозную цель: привлечь в 2023 году миллион туристов из России.

Однако продолжающийся конфликт на Украине продолжает создавать определённые логистические проблемы для путешественников. Российское воздушное пространство в настоящее время открыто только для нескольких международных перевозчиков, а количество рейсов из Москвы и других городов остается ограниченным, заключает автор.