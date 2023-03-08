 

Мнение: Почему молчит Бастрыкин?

08.03.2023, 1:15, Разное
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На официальном сайте СКР появилось сообщение, что глава СКР Александр Бастрыкин «…в ходе рабочей поездки в Херсонскую область провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины».

Из сообщения СКР узнал, что «…следствием установлен еще ряд лиц, причастных к преступлениям в отношении российских военнослужащих, попавших в плен. В их числе – военнослужащий ВСУ Макаренко, совершивший убийство троих военнослужащих, а также издевавшийся над пленными гражданин Республики Азербайджан Имаев. В настоящее время они являются фигурантами уголовных дел».
Отсюда

Мне вот интересно, почему Бастрыкин не обратил внимание на видео, которое стремительно распространяется в интернете.

На видеозаписи, человек в военной форме стоит где-то в лесочке, курит, его снимают.

Парень  произносит проукраинский лозунг и его тут же расстреливают…

Из-за этой видеозаписи, российскую армию обвиняют в нарушении Женевской конвенции….

Бастрыкину же – хоть бы что.   А мог бы поручить возбудить уголовное дело хотя бы за дискредитацию армии России. Но Бастрыкин молчит….

Если это видео – не постановочные кадры из нового художественного фильма, Александр Бастрыкин мог бы заявить, что поручил возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства появления этой видеозаписи.  Мог бы сказать, что если это документальные съемки и реальный расстрел пленного, то все виновные будут привлечены к суровой ответственности. Но Бастрыкин молчит…

Источник: Ирек Муртазин


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