 

Мнение: О тупике «стареющего гегемона» США… Это ещё кризис или уже катастрофа?

08.03.2023, 0:55, Разное
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Да уж, кто бы мог подумать, что Соединённые Штаты окажутся в таком тупике. И главное, ведь загнали туда себя сами. Как говорится, из самых лучших побуждений…

А что теперь?

А чёрт его знает! Пока проблема выглядит совершенно нерешаемой в текущих обстоятельствах. И если этот год Штаты как-нибудь продержатся, то в следующем…

…грянет буря!

На президентских выборах. Подготовка к ним уже началась и обнажила проблему совершенно критическую.

С одной стороны, предварительное голосование среди республиканских активистов показало, что экс-президенту США Дональду Трампу, решившему снова попытать счастья в электоральной гонке, равных нет в «партии слонов». За него — 62% Консервативной конференции политических действий (CPAC), за наиболее сильного конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса — только 20%.

Но ничуть не лучше ситуация и у «ослов». Действующему главе Белого дома Джо Байдену тоже нет «преемника».

Выходит, снова в бой пойдут одни «старики»: Трампу 76 лет, Байдену — 80. А когда-то в США смеялись над советской «геронтократией».

Но вообще это, конечно, форменный кадровый #кризис. За почти три года ни та, ни другая партия так и не смогли выдвинуть из своих рядов достойных молодых кандидатов лет хотя бы 65-ти. Да, Рону ДеСантису 44, но в текущих условиях это скорее недостаток: контраст с «ветеранами» выходит слишком резким. А у демократов — совсем беда: за исключением двух женщин, вице-президента Камалы Харрис и бывшей первой леди Мишель Обамы тасуется, по сути, всё та же колода кандидатов: Берни Сандерс, Пит Буттиджич, Лиз Уоррен. Но, говоря, по чести, у обеих дам шансов нет: Камала Харрис настолько «провалилась» в Мюнхене, что даже непонятно, как несколько лет назад кто-то всерьёз рассматривал вариант с досрочным уходом Джо Бпйдена по состоянию здоровья. А главным достижением Мишель Обамы в политике стал разве что огород, который она попыталась развести в саду президентской резиденции.

То есть, в такой переломный момент мировой истории доверить штурвал сверхдержавы, по сути, и некому, кроме двух дедушек на грани деменции?

Может, это уже и не кризис, а настоящая #катастрофа?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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