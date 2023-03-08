Абажур из кружевных чулок и кошелек из галстука: делаем сами дизайнерские вещи из старой одежды

Умение создавать что-то своими руками – не только возможность проявить свою творческую натуру, но и подарить вторую жизнь старым вещам. Поговорим о том, как переделать старые вещи в полезные и функциональные мелочи, предметы декора и даже мебель. Идеи настолько просты в реализации, что справиться можно, не имея никакой подготовки. Итак, делаем сами милые вещички.

Сиденье для стула

Отличный вариант преображения старых джинсов – сделать из них сидение для стула. Вы получите буквально из нечего стильный предмет мебели, которого совершенно точно нет ни у кого!

Милые чашечки

Интересная идея, воплотить в жизнь которую сможет и ребенок. Вам потребуются рукава от старого свитера и пара обычных стаканчиков. Милый декор для дома готов.

Из галстука

Небольшие кошелечки и косметички из ненужных галстуков сшить может любая женщина, даже та, чье мастерство ограничено школьными уроками труда. Проявите немного усидчивости, пристрочите молнию – и наслаждайтесь результатом.

Вторая жизнь старого свитера

Как вам оригинальная идея переделать старый свитер в модную сумку через плечо? Удобно, что вы сами можете выбирать элементы декора или просто оставить все те украшения, которые были на одежде изначально.

Из старых джинсов

Еще один вариант второй жизни для любимых всеми штанов. Из них можно сделать необычную скатерть или набор салфеток. Украсить текстиль можно, используя акриловые краски по ткани и трафарет.

Из рубашки

Сумка «под куртку» или «под рубашку» – один из модных трендов 2023. Удобно, что изготовить ее буквально из старого хлама вы можете своими руками. Отличное дополнение образа в шотландской стилистике.

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Чулки для абажура

Глядя на эту изящную лампу, сложно догадаться, что абажур изготовлен из отслуживших свой век чулок. Выбирайте красивые – кружевные, ажурные.

Из старой толстовки

Из толстовки или вязаного свитера – любой одежды, которая неплохо сохранилась, но безнадежно вышла из моды, вы можете сделать оригинальный и комфортный чехол для скамейки. Изделие настолько простое, что вовсе необязательно обладать навыками шитья.

Ремень для фотоаппарата

Для того чтобы получить стильный аксессуар, вам потребуется старый шарф. Старайтесь выбирать изделие с интересным принтом и в более-менее приличном состоянии.

Вот какие вещи из серии вы можете изготовить своими руками из старой одежды.