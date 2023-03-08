На Украине заявили о непричастности к диверсиям на «Северных потоках»

Украина не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также он добавил, что Киев не имеет информации о «проукраинской группировке», информирует ТАСС.

Напомним, подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.

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