 

Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах

08.03.2023, 0:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ.

Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили сообщила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС.

Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы.

Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.20 / Женщина умерла после операции по липосакции в Москве

22.03.21 / Оказывается, стресс в умеренных дозах приносит пользу

16.06.21 / В Кремле “в полном объеме” обратили внимание на заявление Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО

27.01.22 / Эксперт: Конфликт Киргизии и Таджикистана может быть использован внешними игроками

23.07.21 / SRF – рост заражений среди вакцинированных в Швейцарии не повод сомневаться в силе прививки

28.08.20 / Авиаэксперт оценил идею включения в состав экипажа самолета врача

27.07.21 / Guardian – «хуже, чем одиночество» — онлайн-общение не помогло пожилым британцам справиться с изоляцией в пандемию

29.01.21 / Лукшенко сказал, что за него проголосовали “около 6 млн человек”. В ЦИК заявляли о меньшем количестве избирателей

09.05.21 / Маск в эфире сатирического шоу заявил о синдроме Аспергера у себя

19.05.21 / “Вы очень смелая девушка”, “Офигенная”. Приходько снялась топлес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика