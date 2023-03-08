Выступающие против законопроекта об иноагентах митингующие в Тбилиси прорвали баррикаду полиции у парламента Грузии

Выступающие против законопроекта об иноагентах участники акции протеста в Тбилиси прорвались через выставленные полицией железные ограждения у парламента Грузии.

После прорыва митингующими железных ограждений у парламента Грузии участников акции протеста отделяют от главных ворот законодательного органа около десяти метров. Сотрудники полиции Грузии с другой стороны ворот парламента поливают демонстрантов водой, применяют слезоточивый газ. Митингующие забрасывают сотрудников полиции различными предметами. Кто-то из толпы бросил бутылку с зажигательной смесью, однако она не долетела до стоящих во дворе парламента полицейских, передает ТАСС.

Ранее находящаяся в Нью-Йорке президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах и пообещала ветировать документ без отправки для оценки в Венецианскую комиссию.

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