Не уходи, ведь я хорошая! – Личное мнение
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Ксения Собчак, известная по ярким трансляциям Дома 2, изо всех продолжает лучиться семейным счастьем.
Ксения счастлива не только с Богомоловым, но и с детьми. Чтобы доказать это нам, Собчак опубликовала снимки детей.
Фото: Первый канал
Это ведь так здорово, когда дети от предыдущих браков ладят и между собой, и с новыми спутниками родителей!
Ну, это мы должны были все понять.
Однако подлиза Ксюша, как мне кажется, старается в другом направлении. Точнее, не для нас, а для пока ещё мужа.
Пусть все видят и запомнят, как я гостеприимна, приветлива, любезна! Вдруг тебя это остановит, когда ты соберёшь чемодан?
К своим годам Собчак должна бы уже понимать, что чем лучше нелюбимая, тем сильнее она бесит. Человека угнетает чувство вины, и чем оно сильнее, тем больше он будет злиться на того, кто его вызывает.
Но это со стороны так легко рассуждать, конечно. Когда ты внутри, когда варишься в этом, когда пытаешься сохранить отношения, то делаешь глупости.
Жалко Собчак — в первый раз, вроде.
Пытались быть хорошенькой? Чем дело кончилось?
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Источник: Лена Миро
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