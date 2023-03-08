Не уходи, ведь я хорошая! – Личное мнение

Ксения Собчак, известная по ярким трансляциям Дома 2, изо всех продолжает лучиться семейным счастьем.

Ксения счастлива не только с Богомоловым, но и с детьми. Чтобы доказать это нам, Собчак опубликовала снимки детей.



Фото: Первый канал

Это ведь так здорово, когда дети от предыдущих браков ладят и между собой, и с новыми спутниками родителей!

Ну, это мы должны были все понять.

Однако подлиза Ксюша, как мне кажется, старается в другом направлении. Точнее, не для нас, а для пока ещё мужа.

Пусть все видят и запомнят, как я гостеприимна, приветлива, любезна! Вдруг тебя это остановит, когда ты соберёшь чемодан?

К своим годам Собчак должна бы уже понимать, что чем лучше нелюбимая, тем сильнее она бесит. Человека угнетает чувство вины, и чем оно сильнее, тем больше он будет злиться на того, кто его вызывает.

Но это со стороны так легко рассуждать, конечно. Когда ты внутри, когда варишься в этом, когда пытаешься сохранить отношения, то делаешь глупости.

Жалко Собчак — в первый раз, вроде.

Пытались быть хорошенькой? Чем дело кончилось?

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