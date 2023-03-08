 

Polskie Radio – в польском правительстве призвали «клеймить» всех, кто против разрыва отношений с Россией

08.03.2023, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Каждый общественный институт в Польше, включая органы местного самоуправления, должен проводить ясную, чёткую политику прекращения любых отношений с Россией. Любого нарушителя этого консенсуса надо «клеймить», считает пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер. Таким образом он прокомментировал акцию, проводимую в Гданьске, Russian Friendly, которая была направлена на доброжелательное отношение прежде всего к гостям из Калининграда, пишет Polskie Radio.


АР

Депутат от польской партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский принял меры по вмешательству в акцию, которая проводилась под патронажем главы Поморского воеводства Мечислава Струка из партии «Гражданская платформа» #PomorskieRussianFriendly. Плажиньский обвиняет политика в пророссийском курсе. По его мнению, даже после начала украинского конфликта его аппарат выступал за продолжение этой дружелюбной акции, пишет Polskie Radio. 

Радиостанция напоминает, что после присоединения Крыма в 2014 году и боевых действий в Донбассе Поморская региональная туристическая организация отказалась от рекламной акции #PomorskieRussianFriendly, адресованной, прежде всего, туристам из Калининградской области. Однако уже на следующий день глава воеводства Мечислав Струк возобновил эту кампанию. «Я по-прежнему объявляю всем и всюду, что мы приглашаем россиян из Калининградской области в Гданьск и проводим рекламную акцию Russian Friendly, потому что мы хотим быть по-настоящему дружелюбными по отношению к нашим гостям», — объяснял он в 2014 году.

По его словам, негативная оценка внешней политики РФ не может повлиять на построение добрососедских отношений. «Не могу поверить, что такое кровавое нападение можно назвать внешней политикой», — прокомментировал его слова Кацпер Плажинский. В качестве ответа на вопросы, адресованные экс-главе воеводства о его пророссийской деятельности, депутату, возможно, предъявят судебный иск, отмечает издание.

Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер отметил, в свою очередь, что не особо хорошо знаком с делом, чтобы его детально комментировать. «Всё, что я могу сказать, так это то, что каждый общественный институт в Польше, включая органы местного самоуправления… должен проводить ясную, чёткую политику прекращения любых отношений с Россией и российским аппаратом, потому что этот аппарат также оказывает действие через различного рода учреждения, компании и ассоциации», — пояснил чиновник. «Эта декларация должна быть понятной, жёсткой и обязательной, поэтому любое нарушение такого рода политического консенсуса… необходимо клеймить», — резюмировал он. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Глава ООН предупредил об «идеальном шторме», который угрожает безопасности мира из-за вторжения России в Украину

02.12.21 / Программисты Иннополиса научили молиться искусственный интеллект

22.08.20 / Мировые фармгиганты недовольны появлением российской вакцины от Covid-19

16.11.22 / Главное – держать себя в форме: женский гороскоп здоровья на 2023 год для всех знаков зодиака

09.09.22 / Уничтожением своей экономики Украине не помочь — немецкий политик призвала к диалогу с Россией

25.04.22 / Темпы восстановления американской экономики замедлились до минимума

03.06.21 / Вторник Капитал, ранее Crunchfund, бросает широкую сеть с четвертым фондом в 30 миллионов долларов

28.11.21 / Мнение: Новые орфографические правила

03.06.21 / Сколько лет я с Wheely? Кажется, пять. И всегда этот сервис отличался, ну как бы сказать, джентельменством

31.07.20 / По стопам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнули с детьми на островах Силли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика