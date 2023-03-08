«Нахожусь в дурдоме усиленного режима»

Осужденный за военные «фейки» Алексей Горинов ответил на наши вопросы из владимирской колонии.



Алексей Горинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На вопросы рубрики «Письма со шконки» нам ответил бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов. Он первым в РФ получил такой огромный срок за «фейки» о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) — семь лет лишения свободы. Мосгорсуд снизил ему назначенный срок — как издевательство — всего на один месяц. Слова, за которые посадили Горинова, были произнесены им во время рядового заседания совета депутатов — ни после ареста, ни во время суда он от них не отступился.

В конце ноября Горинова этапировали в ИК-2 в Покрове во Владимирской области, где он продолжает отбывать наказание. В этой же колонии сидел гражданский активист Константин Котов, осужденный по «дадинской» статье (за «неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов». — Ред.). Там же одно время содержался Алексей Навальный, которого в июне прошлого года перевели уже во владимирскую колонию строгого режима в поселке Мелехово.

Алексею Горинову сейчас 61 год. В начале декабря он тяжело заболел. Администрация колонии просьбы адвоката Горинова вызвать врача проигнорировала. Другие осужденные помогли ему дойти до медицинской части, где Алексей пробыл два дня, а после его отправили обратно. Ни врач, ни фельдшер, по словам адвокатов, за это время к нему не подошли. Когда Горинова вернули в отряд, никаких режимных послаблений ему не давали, все относились к нему так, словно он совершенно здоров. Алексей сказал адвокатам, что в отряде нет горячей воды, холодно, ему не разрешают прилечь до отбоя. Защита Горинова предпринимала попытки встретиться с начальником медицинской части и начальником колонии, но в этом было отказано.

После огласки в СМИ Алексея положили в больницу при ФКУ ИК-3 УФСИН по Владимирской области.

Среди бывших заключенных эта больница славится плохой репутацией и ее прозвали «пыточная Моторка».

Об этой тюремной больнице рассказывал фигурант дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Максим Иванкин: «Уезд с «Моторки» приравнивался к освобождению».

Когда Горинова положили в больницу, адвокатам не сообщили его диагноз и не предоставили доступ к медицинской карте, хотя у представителей защиты были с собой письменные заявления и запросы. Начальник медслужбы лишь сообщил, что состояние Алексея стабильное, но не согласился пообщаться с адвокатами и попросил их приехать через неделю. Спустя некоторое время адвокаты смогли повидаться с Гориновым и сообщили, что он себя чувствует лучше и находится в больничной палате ИК-3. Сейчас Горинов уже вернулся в покровскую колонию. Мы написали ему письмо, и он нам ответил.

Алексей Горинов в зале суда. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«За 11 месяцев в неволе прочел три десятка книг. Мог бы и больше раза в два, но много времени уходит на написание ответов на письма. Кроме того, три недели провел в так называемом карантине ИК, а там читать почему-то не дают. Можно только тупо смотреть телевизор. Еще около двух месяцев находился в больнице при ИК-3. Там у меня тоже не было доступа к книгам. Отмечу — «Время жить и время умирать» Э.-М. Ремарка. Это про нас сегодняшних, как и многое другое у него. Сейчас читаю Ф.С. Фицджеральда и Камю.

Быт мой весьма примитивный: ем, сплю с 22 часов до 6 утра. Играю в шахматы с теми з/к, кто бросает мне вызов (пока выигрываю). Есть возможность что-то купить в местном магазине.

Большая часть времени еще уходит на оказание юридической помощи коллегам по отряду, у которых нет на этой стадии адвокатской помощи, — восстановление процессуальных сроков, написание апелляционных жалоб, кассаций, ходатайств, заявлений и прочее

(Горинов помогал задержанным на протестных мероприятиях гражданам в Москве, приходил в отделы полиции и оказывал им юридические консультации. — Ред.). Проблем хватает. З/к из числа сотрудничающих с администрацией смотрят на это косо, рекомендуют другим осужденным со мной не общаться на юридические темы. Причины этого мне пока не до конца ясны.

Однако такие занятия помогают сохранить голову в рабочем состоянии. Иногда кажется, нахожусь в дурдоме усиленного режима.

Основной контингент — люди со средним и неоконченным средним образованием.

Больше всего занимает сейчас предстоящее заседание суда кассационной инстанции и подготовка предложения ИК о создании службы юридической помощи з/к из состава самих з/к — юристов.

Сейчас состояние моего здоровья стабильное, но явно не хватает витамина С. Никакой реальной медицинской помощи здесь не оказывается, а она, по моим наблюдениям, требуется многим.

Своей больницы здесь нет. Есть лишь фельдшер без медикаментов и несколько койко-мест, чтобы отлежаться при температуре».

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