 

Мнение: Нейросеть и города

07.03.2023, 23:55, Разное
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Нейросеть Midjourney нанейросетила, как бы выглядели города, если бы они были людьми.

Казань, по-моему, получилась вполне симпатичной.

И Москва тоже – вполне привлекательная. На Казань похоже. Видимоо, нейросеть решила, что Казань и Москва – сестры.

А вот Омску,  Воронежу и Иркутску не повезло, похоже, невзлюбила нейросеть эти города.

Пермь с Калининградом тоже не выглядят симпатягами.

А Новосибирск,  по мнению нейросети – почему-то совсем ребенок…

Лично мне Тверь очень понравилась.  Тоже похожа на Казань, но поскромнее…

Образы городов  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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