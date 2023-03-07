Мнение: Нейросеть и города
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Нейросеть Midjourney нанейросетила, как бы выглядели города, если бы они были людьми.
Казань, по-моему, получилась вполне симпатичной.
И Москва тоже – вполне привлекательная. На Казань похоже. Видимоо, нейросеть решила, что Казань и Москва – сестры.
А вот Омску, Воронежу и Иркутску не повезло, похоже, невзлюбила нейросеть эти города.
Пермь с Калининградом тоже не выглядят симпатягами.
А Новосибирск, по мнению нейросети – почему-то совсем ребенок…
Лично мне Тверь очень понравилась. Тоже похожа на Казань, но поскромнее…
Образы городов отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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