Мнение: Всё более радужные США, число голодающих американцев и комфортная пенсия в России и США

1. Нам рассказывали, будто тяга к греческой любви — это врождённое, и что лечить несчастных столь же глупо, как переводить котов на вегетарианский корм. Следовательно, по логике борцов за права меньшинств, и ограничивать пропаганду нет смысла, она всё равно ничего не изменит. Но вот все ограничения на Западе сняли, и выяснилось, что пропаганда таки меняет картину, причём самым драматическим образом (ссылка).



Исследование Гэллап показывает, что среди американской молодёжи доля радужных уже достигла 20%, это очередной печальный рекорд. Оно и понятно — массированная реклама плюс весомые привилегии для разноцветных делают своё дело. При этом, как показывает исторический опыт других деградирующих обществ, выздоровления ожидать не приходится: дальше будет только хуже.

2. Число голодающих американцев в этом году приблизилось к 54 миллионам. Об этом сообщает крупнейшая благотворительная организация США «Кормим Америку», которая предупреждает, что ситуация быстро ухудшается (ссылка).

В раздачах еды сейчас нуждается на 17 миллионов человек больше, чем в период до начала эпидемии коронавируса. Конкретно в «Кормим Америку» за последний год обратилось на 60% больше американцев, чем годом ранее, причём 40% сделали это впервые в жизни. Очевидно, население США нищает и не может свести концы с концами.

3. Тем временем американским пенсионерам хочется иметь на пенсии много денег (ссылка):

Для комфортной жизни на пенсии необходимы сбережения в размере от 3 до 5 миллионов долларов. Такую сумму накоплений назвали опрошенные агентством Блумберг инвесторы.

До 5 миллионов долларов хватило бы большинству участников опроса, но одной трети респондентов необходима большая сумма. Больше всего таких в Северной Америке и Азии (42 и 35 процентов соответственно). Некоторые инвесторы сочли комфортной сумму от 5 до 20 миллионов долларов. В опросе приняли участие 553 инвестора из всех регионов мира.

Недавний опрос «Работы.ру» и СберНПФ показал, что почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов.

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100-150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150-200 тысяч рублей. Кроме того, каждый десятый (10 процентов) признался, что будет доволен ежемесячным доходом от 200 тысяч рублей.