Мнение: О сути происходящего в одной картинке

Гениальная иллюстрация от свежего The Week, кажется, в американской редакции. Тут «прекрасно» всё. Даже то, что украинский президент Владимир Зеленский показан фаворитом: он в красном углу ринга, канаты которого окрашены в цвета российского триколора. И Джо Байден как тренер и главный «науськиватель», который в итоге…

…возьмёт главный куш, чем бы ни закончился бой.

Собственно, уже взял в качестве «приза» энергорынок Европы, рост заказов американского ВПК и небывалое за 30 лет единство #НАТО. Хотя это лишь первый раунд отыгран.

А что Украина выиграет при самом лучшем раскладе? Территорию, которую нужно будет восстанавливать ещё десятки лет? Говорят, одно только разминирование займёт лет 70!

«Репарации», которые ещё надо как-то исхитриться получить? Ну так они в какой-то части пойдут на погашение долгов, в какой-то будут разворованы (тут к гадалке не ходи), в какой-то — просто растрачены бездарно. Увы, 30 лет постсоветского «строительства» Украины, за которые страна из промышленного центра превратилась в аграрный край, поводов для оптимизма не оставляют.

Сотни тысяч раненых, покалеченных, изувеченных мужиков 18-55 и миллионы людей с ПТСР?

В чём тут выигрыш Украины с точки зрения «лучше, чем до»?

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