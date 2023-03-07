Мнение: Грузия: по какому случаю кипиш?

Освещение в СМИ нынешних событий в Грузии – хороший пример того, насколько неинформативной может быть пропаганда, выдаваемая за журналистику. Когда дают одну голую фактуру, но наотрез отказываются даже заикаться о возможных причинах.

В Грузии парламент принимает закон «Об иностранном влиянии», который, как пишут, чем-то напоминает российский «Об иноагентах». По этому поводу там второй день жуткий кипиш, демонстранты штурмуют тамошний «белый дом», депутаты дерутся внутри меж собой, полиция разгоняет водометами, надо полагать, тех и других. Звучат призывы ко всеобщему народному восстанию. В России происходящее комментируют – по тону – довольно злорадно, но абсолютно стерильно.

И самое удивительное – нигде никто даже не пытается ответить на два элементарных вопроса: во-первых – с чего вдруг именно сейчас, а во-вторых – «иностранное влияние» КОГО имеется в виду? То есть – «против кого боремся»?

Тишина.

Зачем в России придумали «иноагентов» – понятно: Путин против тлетворного Запада. В самой РФ никаких независимых денег не осталось, всех, кто пытается что-то там несанкционированно финансировать, тут же прижимают к ногтю – остались деньги «из-за бугра», и именно они вызывают бешеную злобу и страх: не умея достать их источник, вынуждены кошмарить их получателей.

Но в Грузии-то что? Кто там этот «злой иностранец», кого так сильно испугались «робкие грузины»? Зеркальный принцип заставляет вроде бы подумать, что это – Путин, или – Россия. РФ финансирует кого-то там… но кого?? Тут явно что-то не сходится, ведь из политических сил наиболее «российским» там, по идее, является миллиардер Иванишвили, бывший владелец банка «Российский кредит» (да и я б к его фамилии еще присмотрелся – явный же «Иванов» в переводе на грузинский!) Миллиарды Иванишвили нажиты именно в России – это даже не инсайд. Его, кстати, и обвиняют всю дорогу, что он «тайный пропутинец» – в частности, посадил ненавистного Путину Саакашвили. Получается – закон против Иванишвили?

Но как такое может быть, если принимает этот закон «Грузинская мечта» – то есть партия, которую сам же Иванишвили буквально содержит? Он что, против себя закон выдвинул?

И вторая нестыковка: если закон имеет в виду «российские деньги» – тогда почему так бушует оппозиция? Ей тогда, по идее, он должен быть более чем по душе – ведь грузинская оппозиция очень яростно антироссийская!

Значит, делаем вывод – закон не против России. А против кого тогда – против американских денег?! Но это ж вообще нонсенс – как Грузия могла б до такой степени обнаглеть, чтобы законодательно начать бороться против американского влияния? Кусать кормящую руку??

Блин, но тогда на кого ж грузины покатили баллон?! Остается два варианта: Китай или Турция.

На Китай?! Китай последние 15 лет лезет всюду, и, возможно, нацелился даже и на крохотную Грузию – но зачем ему… И главное – опять-таки: нафига это грузинской власти сейчас? Что ей Китай? И почему, опять-таки, из-за Китая стала бы бесноваться грузинская оппозиция – она же проамериканская, то есть ей бы, по идее, мероприятия против китайского влияния одобрять, а не парламент штурмовать.

Остается Турция (ну или шире – исламский мир). Вот это как-то наиболее похоже на правду. Турки, как известно, пролезли в Грузии везде и всюду, в Батуми они вообще как у себя дома. Может – Иванишвили со своими «мечтателями» решили их таким образом немного подвинуть, показать, кто в доме хозяин? Вполне возможно – хотя тогда опять непонятно, чего так резко встали на уши оппозиционеры. Им-то что Турция?

В общем, что ни предположи – везде какие-то нестыковки и противоречия. Не выходит стройной концепции, всё какая-то ерунда получается!

Хм… А что, если так: Иванишвили с «Грузинской мечтой» (тамошней «Единой Россией») давно осознал, что с путинской РФ каши не сваришь, за последний год, естественно, только укрепился в этом убеждении – и решил уходить под Турцию, т.е. потихоньку-полегоньку исламизироваться в обмен на турецкий драйв и инвестиции? А под это дело решил, не говоря худого слова, начать выдавливать из Грузии – все-таки! – тлетворное западное влияние, то есть «агентов» Запада и Европы – чтобы спокойно «дрейфовать на Восток», к «другу Эрдогану»?

О! Вот тогда понятно и перевозбуждение грузинской оппозиции и даже их попытки устроить новую «революцию гвоздик»! Власть в их стране опять предает идеалы: не получилось лечь под Россию, придумали еще не легче – под турок ложиться!

Последняя загадка: но почему в России устроили по столь ничтожному поводу «заговор молчания»? Думаю – не знают, как относиться. Указать на Турцию, как «спонсора» этих волнений, и поддержать закон, принимаемый в ее пользу – получится, что РФ одобряет экспансию Турции в «российскую зону влияния», отечественные ватники и патриоты не поймут, Гиркин начнет глумиться. Но указать на Турцию и НЕ поддержать «закон о грузинских иноагентах» – тоже нельзя, потому что это косвенно бросит тень и на российский закон о них же.

Так и получается на вид донельзя объективная, а на деле – абсолютно клоунская позиция роспропаганды, которую некоторые еще по инерции принимают за новостное вещание: поскольку «ничего нельзя», приходится выступать как олигофрен перед телевизором – какие-то дяди штурмуют какой-то парламент, который принял какой-то закон, а для чего, зачем, кто чего хочет и в чем несогласие – этого олигофрен не знает и даже вопросов таких не понимает.