В контакт-центре аттракциона «Солнце Москвы» сообщили об эвакуации посетителей колеса обозрения из-за погодных условий

Работу аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ приостановили из-за погодных условий, практически всех людей с колеса обозрения эвакуировали, сообщили в контакт-центре аттракциона.

В контакт-центре аттракциона сообщили, что колесо обозрения приостановили из-за погодных условий, людей почти всех уже выпустили. Там уточнили, что колесо крутят вручную, поэтому процесс идет медленно, передает РИА «Новости».

По сообщению СМИ, в результате сбоя на аттракционе «Солнце Москвы» посетители больше часа провели в кабинах остановившегося колеса обозрения.

Напомним, в декабре прошлого года двое мужчин с детьми застряли на колесе обозрения в Ярославле.

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