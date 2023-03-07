В контакт-центре аттракциона «Солнце Москвы» сообщили об эвакуации посетителей колеса обозрения из-за погодных условий
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Работу аттракциона «Солнце Москвы» на ВДНХ приостановили из-за погодных условий, практически всех людей с колеса обозрения эвакуировали, сообщили в контакт-центре аттракциона.
В контакт-центре аттракциона сообщили, что колесо обозрения приостановили из-за погодных условий, людей почти всех уже выпустили. Там уточнили, что колесо крутят вручную, поэтому процесс идет медленно, передает РИА «Новости».
По сообщению СМИ, в результате сбоя на аттракционе «Солнце Москвы» посетители больше часа провели в кабинах остановившегося колеса обозрения.
Напомним, в декабре прошлого года двое мужчин с детьми застряли на колесе обозрения в Ярославле.
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