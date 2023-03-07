Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» появившиеся в соцсетях сообщения о выходе из подчинения ряда подразделений

Минобороны Грузии назвало «дезинформацией» распространяемые в соцсетях сообщения о том, что некоторые подразделения вышли из подчинения в знак протеста против «пророссийского» закона об иноагентах, принятого парламентом страны 7 марта в первом чтении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Минобороны Грузии заявили, что в соцсетях якобы были созданы фальшивые страницы, через которые распространяется дезинформация о неподчинении ряда подразделений вооруженных сил республики. В ведомстве назвали появившиеся в соцсетях сообщения целенаправленной ложью.

По данным грузинских СМИ, в социальных сетях, в частности, распространились сведения о неподчинении воинской части в Сенаки в Западной Грузии.

Тем временем на проспекте Руставели в Тбилиси несколько сот агрессивно настроенных демонстрантов продолжают попытки ворваться в парламент, охраняемый спецназом и усиленными нарядами полиции. В стражей порядка периодически бросают камни, бутылки с водой и другие предметы. Несколько радикалов задержано.

Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент, где во вторник в первом чтении приняли спорный законопроект об иностранных агентах, который оппозиция называет «пророссийским».

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