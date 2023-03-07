Участники акции протеста в Тбилиси напали на Народного защитника (омбудсмена) Грузии Левана Иоселиани

Участники антиправительственной демонстрации в Тбилиси, протестующие против «пророссийского» закона об иноагентах, напали на Народного защитника (омбудсмена) Грузии Левана Иоселиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Группа радикалов забросала яйцами омбудсмена, вышедшего на митинг, чтобы контролировать соблюдение силовиками права на проведение манифестации.

У здания парламента продолжаются столкновения спецназа с демонстрантами, которые не подчиняются призывам МВД Грузии соблюдать порядок. Наблюдатели отмечают сдержанность стражей правопорядка, которые применяют спецсредства только в крайнем случае.

Ранее власти Грузии ввели в Тбилиси спецназ с целью предотвратить попытку демонстрантов прорваться в парламент. Бывший министр Грузии, режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство США в попытке спровоцировать в республике массовые беспорядки.

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