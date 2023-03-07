 

Китай предупредил США о неизбежности конфликта, если Вашингтон не сменит курс

07.03.2023, 22:50, Разное
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Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что США и Китай неизбежно придут к конфликту, если Вашингтон не сменит свой курс. Как передаёт The Guardian, дипломат также выступил в защиту укрепления связей Пекина с Москвой, назвав их «образцом международных отношений».


AP

США и Китай неизбежно придут к конфликту, если Вашингтон не сменит свой курс. Как пишет The Guardian, об этом заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган во время своей «яростной» пресс-конференции. Там же он выступил в защиту укрепления отношений Пекина с Москвой.

Как отмечает издание, впервые появившись во вторник перед СМИ в качестве министра иностранных дел, Цинь Ган изложил внешнеполитическую повестку Китая на предстоящие годы, назвал Пекин и его отношения с Москвой оплотом силы и стабильности, а США с союзниками охарактеризовал как источник напряжённости и конфликта.

По словам Цинь Гана, Соединённые Штаты заявляют о своем желании обойти Китай в конкурентной борьбе и не хотят конфликта, однако «на самом деле так называемая конкуренция США — это тотальное сдерживание и подавление, игра, в которой Америка выживает, а её враги гибнут».

«Если США не нажмут на тормоза, а будут и дальше катиться по неверному пути, никакие защитные поручни и отбойники не спасут их поезд от крушения, что в итоге непременно приведёт к конфликту», — отметил дипломат.

Цинь выступил в защиту тесной дружбы между Китаем и Россией, за которой в свете украинского конфликта пристально наблюдает Запад. По его словам, связи между Пекином и Москвой — это «образец международных отношений».

«Поскольку РФ и Китай сотрудничают, у мира будет движущая сила, — заявил министр. — Чем более нестабилен наш мир, тем выше потребность в устойчивом развитии российско-китайских отношений».

Согласно его словам, между руководством двух стран налажены тесные контакты, а фундаментом для их сотрудничества являются отношения между главами государств: «Стратегическое партнёрство будет неуклонно усиливаться».

Цинь отметил, что отношения между Москвой и Пекином не направлены против какой-то третьей стороны и не представляют угрозы ни для одной страны. РФ и Китай не потерпят «вмешательства в свои отношения и попыток третьей стороны посеять между ними разногласия», добавил он.

Как отмечает издание, высказывания Циня в полной мере совпадают с содержанием речи китайского лидера Си Цзиньпина, выступившего в понедельник перед делегатами-политиками и осудившего кампанию «подавления» Китая, возглавляемую США.

«Ведомые Соединёнными Штатами западные страны проводят политику тотального сдерживания, окружения и подавления Китая, что создаёт беспрецедентные по своим масштабам препятствия на пути развития нашей страны», — заявил он.

В ухудшении отношений Цинь обвинил США, конкретно сославшись на инцидент с воздушным шаром, а также на напряжённость из-за Тайваня и вооружённые действия на Украине. Он сказал, что украинским конфликтом управляет «невидимая рука, которая использует этот кризис для продвижения определённых геополитических интересов», настаивая на продолжении и обострении боевых действий.


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