«По пути к прямой конфронтации» — Швеция готовится к войне с Россией

Поставка правительством Швеции истребителей Gripen киевскому режиму приблизит скандинавское государство к «прямой конфронтации» с Россией, предупредил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет SwebbTV.

На этом фоне шведские СМИ продолжают разгонять антироссийскую истерию и активно готовить собственное население к «войне».



AP

Вместо того чтобы оставаться нейтральной страной с высоким уровнем международного авторитета, политические элиты Швеции предпочли поддержать глобалистскую опосредованную войну против РФ и присоединиться к американскому военному альянсу НАТО, члены которого в лице США и Норвегии в сентябре прошлого года взорвали российские газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Новое шведское правительство разжигает войну ещё больше, чем предыдущее, и отправляет Киеву рекордную по объёмам военную помощь, в том числе артиллерийские системы, современные танки и военную технику. Теперь же Швеция движется по направлению к «прямой конфронтации» с Россией, что с каждым днём становится всё более очевидным, пишет SwebbTV.

Шведские СМИ пестрят статьями, в которых население страны подготавливают к «войне». Так, например, недавно в эфире шведского радио сообщили, что в случае начала военного конфликта в скандинавском королевстве будет «достаточно продовольствия, однако придётся есть меньше мяса». Тот же источник ранее проинформировал, что церковь Швеции готовится к массовой гибели шведов в случае вооружённого конфликта, поскольку каждый приход по всей стране должен иметь возможность в сжатые сроки похоронить 5% от числа своих прихожан. Кроме того, муниципалитеты активизировали работу по защите объектов шведского культурного наследия от «уничтожения» в ходе боестолкновений. Как отмечает SwebbTV, местные администрации занимаются выявлением, отбором и маркировкой культурных ценностей, имеющих наибольшее общегосударственное значение, поскольку «во время войны» они «зачастую становятся мишенью» для нападений.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил журналисту газеты Svenska Dagbladet, что Швеция пойдёт по пути к «прямой конфронтации» с его страной, если шведское правительство передаст Киеву самолёты Gripen. Кроме того, он указал, что членство в НАТО не сделает Швецию более безопасной. Перед этим глава правительства Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что «ничего не исключено» относительно поставок на Украину шведских истребителей. Тем не менее шведский лидер, похоже, понимает происходящее, поскольку в интервью газете Dagens Nyheter на вопрос о поставках военных самолётов он ответил, что «на войне всегда есть пределы, прежде чем действительно становишься её частью». SwebbTV напоминает, что в начале года газета Aftonbladet опубликовала материал, в котором собеседник издания генерал-майор в отставке Карлис Неретниекс предположил, что в случае нападения РФ на страны Балтии шведские военнослужащие будут первыми солдатами НАТО, которые должны будут защитить членов альянса, потому что по сравнению с США и Великобританией Швеция находится «ближе всех».