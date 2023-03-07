 

Обзор лучших скидок в новостройках Москвы

07.03.2023, 21:56, Разное
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В марте в большинстве столичных новостроек сохранились скидки, но максимальный дисконт несколько сократился – с февральских 30% до 25%.

Скидку до 25% можно получить в проектах, которые реализует компания Level Group. Дисконт предоставляется при оформлении стандартной ипотеки, рассрочки или единовременной полной оплате.

Так, в ЖК “Level Селигерская” минимальная стоимость квартир по акции составляет 6,1 млн рублей. За эту цену можно купить “однушку” площадью 18 кв. м. В ЖК “Level Южнопортовая” цены начинаются от 7,1 млн рублей за “однушку” площадью 17 кв. м. В комплексе “Level Нагатинская” цены на жилье с учетом скидки начинаются от 8,7 млн рублей.

Скидка в размере 20% предоставляется покупателям квартир в квартале “Союз” от группы “Родина” в районе Ростокино на северо-востоке города. Цены к новостройке начинаются от 20,4 млн рублей.

Аналогичный дисконт действует при покупке квартиры в ЖК “1-й Нагатинский” в районе Нагатино-Садовники. Минимальные цены в проекте – от 9,4 млн рублей.

На 20%-ную скидку также могут рассчитывать покупатели жилья в квартале Shagal в (квартиры от 11,9 млн рублей) и в ЖК Nagatino i–Land (от 14,2 млн рублей) в Даниловском районе.

Дисконт в размере 17% действует в квартале Voxhall в Замоскворечье (от 12,7 млн рублей) и в ЖК “Серебряный фонтан” в Алексеевском районе (от 30,3 млн рублей). Застройщик обоих проектов – группа “Эталон”.


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