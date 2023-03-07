Посетителей “Солнца Москвы” благополучно эвакуировали

Из-за верхового снежного покрова произошло налипание на отвечающий за безопасность датчик, сообщили телеканалу “Москва-24” в пресс-службе колеса обозрения.

Механизм остановился в соответствии с регламентом производителя. После этого началась эвакуация пассажиров. Пострадавших нет.

“Наша подписчица Александра, застрявшая на аттракционе, также сообщила нам, что несколько минут назад ее спустили на землю, представители колеса вручили ей подарки”, – передает “Москва-24”.