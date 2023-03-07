Сделайте мечту приоритетом, пейте бодрящие смузи и двигайтесь: заботимся о себе самым естественным образом

Забота о себе должна стать не просто желанием, а целью и ответственностью. Она поможет вам стать лучше, укрепить иммунную систему и здоровье в целом, а также предотвратить болезни и всегда выглядеть на все сто. Возьмите на вооружение несколько полезных рекомендаций эксперта Аны Гонсален Эрреры по заботе о себе естественным способом.

Делайте все то, что вас вдохновляет

Как только у вас появится свободное время, проведите его в свое удовольствие. К примеру, в выходные дни или вечером после работы можно заняться любимым хобби. Постарайтесь не тратить все время исключительно на необходимые дела, займитесь чем-то для души. Повысится уровень гормонов счастья, и вы увидите мир совершенно в ином цвете. Он станет ярким и насыщенным, вам захочется жить и любить. Дом и ваше сердце будут наполнены позитивной энергией, которая поможет вам в осуществлении мечты.

Высыпайтесь

Сон очень важен для жизнедеятельности человека. После полноценного отдыха вы будете чувствовать себя бодрым и энергичным, у вас будет хорошее настроение, повысится продуктивность. Именно поэтому к данной процедуре надо подойти максимально ответственно. Минимум за два часа до сна отключите все гаджеты, выключите телевизор, забудьте обо всех негативных моментах, произошедших за день. Не надо разбирать конфликтные ситуации и пытаться решать проблемы, об этом можно подумать утром на свежую голову. Подышите свежим воздухом на улице, хорошо проветрите спальню, позаботьтесь о комфортном спальном месте. Перед сном помечтайте о чем-то хорошем и спокойно усните.

Научитесь правильно дышать

Есть много разных дыхательных техник, одну или несколько из которых вы сможете выбрать по своему усмотрению. Но, даже если вы не верите в эффективность техник, все равно научитесь правильно дышать во время стресса или сложной ситуации. Как только чувствуете раздражение, сразу замедляйте дыхание. Вдыхайте медленно, считая при этом, например, до восьми, выдыхайте еще медленнее, считая до 16. Пока будете считать и дышать, успокоитесь и возьмете себя в руки. А это означает, что вы не скажете ничего лишнего, не будете утрировать проблемную ситуацию и не станете представлять самые негативные ее исходы. Также есть простой способ научиться правильно дышать, чтобы укрепить свое здоровье. Это очень просто, нужно всего лишь делать несколько глубоких вдохов один раз в день в течение 15 дней. Ничего сложного и очень много пользы. Если вы сомневаетесь в эффекте, можете проверить это на собственном опыте, в любом случае вы ничем не рискуете.

Пейте бодрящие смузи

Очень полезно пить смузи, которые наполняют ваш организм витаминами, поднимают настроение и реально бодрят. Ана рекомендует сделать смузи из шпината, банана и арахисового масла. В нем содержится много калия и магния, которые укрепляют кости, а также много других микроэлементов, помогающих вам чувствовать себя здоровым и молодым.

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Больше двигайтесь

Займитесь спортом, а если не хотите, регулярно делайте несложные упражнения. Как только выпадает возможность, начинайте двигаться. К примеру, можно идти на работу и с работы домой пешком, если вы работа находится неподалеку. Отличным решением будет подняться и спуститься, не используя лифт. Не старайтесь сразу сесть в машину или запрыгнуть в транспорт, если есть возможность пройтись. Цените эту возможность, и будете бодрым и активным до самой глубокой старости.

Побалуйте себя массажем

Массаж очень полезен для здоровья, как физического, так и психического. Он снижает уровень стресса, улучшает кровообращение, за счет чего уменьшается боль. Массаж также замедляет сердечный ритм и снижает кровяное давление, укрепляет иммунную систему, улучшает внешний вид кожи и поднимает настроение, поскольку способствует ощущению благополучия.

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Окружите себя достойными людьми

Общайтесь исключительно с приятными вам людьми. Они должны быть вашими единомышленниками как минимум на 80%, этого уже будет вполне достаточно. Это те люди, которые смогут вас поддержать в трудную минуту и искренне разделить вашу радость (это очень важно, поскольку далеко не все готовы радоваться вашим успехам). Пусть этих людей будет немного, но зато вы не будете себя чувствовать одиноким. С остальными нужно быть в добрых приятельских отношениях, а с теми, кто вам неприятен, постарайтесь не контактировать вовсе. Не тратьте свою жизнь на общение с ними, а если это невозможно, сократите общение до минимума и ограничьтесь исключительно обменом информации.

Сделайте мечту приоритетом

Наверняка у вас есть мечта, а если нет, ее стоит придумать прямо сейчас. Можно назвать ее целью, счастливым планом на будущее и стремиться к ней изо всех сил. Помните о том, что она уже у вас есть, а это значит, что у вас есть надежда и вера в то, что все получится. Сделайте мечту приоритетом, не забывайте о ней никогда, даже в грустные и тяжелые минуты. Глобальные цели заставят вас шагать по жизни дальше и никогда не останавливаться.