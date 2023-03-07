Главным режиссером МХАТ им. Горького стала Галина Полищук

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра, сообщили в пресс-службе.

Режиссер прославилась постановкой спектакля «Женщины Есенина», спектакль собирает полные залы уже второй сезон, сообщили в пресс-службе театра РИА «Новости».

Владимир Кехман уточнил, что назначил Галину Полищук главным режиссером театра за ее безупречный вкус, чувство стиля и успешный опыт прошлых постановок.

Гендиректор отметил, что спектакли, поставленные Полищук, всегда успешны.

К своим обязанностям новый режиссер приступит с 13 марта.

Полищук закончила ГИТИС и преподавала актерское мастерство в рижском филиале этого театрального вуза. На счету режиссера — более 30 постановок в Латвии, а также в РФ и странах Европы.

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