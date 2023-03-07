 

Главным режиссером МХАТ им. Горького стала Галина Полищук

07.03.2023, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман назначил Галину Полищук главным режиссером театра, сообщили в пресс-службе.

Режиссер прославилась постановкой спектакля «Женщины Есенина», спектакль собирает полные залы уже второй сезон, сообщили в пресс-службе театра РИА «Новости».

Владимир Кехман уточнил, что назначил Галину Полищук главным режиссером театра за ее безупречный вкус, чувство стиля и успешный опыт прошлых постановок.

Гендиректор отметил, что спектакли, поставленные Полищук, всегда успешны.

К своим обязанностям новый режиссер приступит с 13 марта.

Полищук закончила ГИТИС и преподавала актерское мастерство в рижском филиале этого театрального вуза. На счету режиссера — более 30 постановок в Латвии, а также в РФ и странах Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05.22 / СМИ сообщили о ссоре Германии и Польши из-за Украины

03.03.22 / Роскосмос решил прекратить поставки и обслуживание ракетных двигателей в США

01.07.20 / Символ борьбы с «советской оккупацией» — власти Литвы велели убрать пляж с площади в Вильнюсе

24.11.20 / Дональд Трамп дал зелёный свет для переходного периода

28.01.22 / Китайцы угрожают бойкотом “Матрицы” из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета

17.09.21 / Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса – Арахамия

13.04.21 / В Китае строят уже пятый космодром

21.12.20 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 77 млн

01.09.21 / США допустили сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ

06.10.20 / Песков выразил соболезнования родным журналистки Славиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика