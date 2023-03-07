В Москве откроют лечебный госпиталь для участников СВО и жителей “новых регионов”

В Москве, чтобы разгрузить больницы новых регионов России, на базе московского клинического центра «Вороновское» откроют новый лечебный госпиталь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В госпитале будут получать помощь участники СВО, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители новых регионов, получившие ранения в ходе боевых действий, сообщается в Telegram-канале RT.

Мэр рассказал, что госпиталь оборудован всем необходимым, на территории есть вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

Ранее сообщалось, что в новых регионах РФ появятся выездные медицинские бригады и многофункциональные госпитали, на это направлено более 1 млрд рублей.

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