 

Пугачева рассказала о своей болезни

07.03.2023, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская певица Алла Пугачева, которая год живет в Израиле и редко комментирует подробности своей жизни, неожиданно сообщила о перенесенной болезни.

Сообщения о заболевании певицы появлялись и ранее, некоторые говорили о ее изменившемся физическом состоянии, пишет «Московский комсомолец».

Недавно Пугачева рассказала, что перенесла бронхит, кашель остался до сих пор. Сейчас она чувствует себя лучше и активно выходит в свет для встречи с поклонниками.

Также певица сообщила, что не живет в израильском городе Кесария, но где именно находится ее дом, она сообщать не стала.

Ранее Аллу Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным заметили в качестве зрителей на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02.23 / Киев в ситуации дефицита воды решил «повесить свои просчеты» на Россию

08.09.21 / Количество засух на юге Европы удвоится

10.06.21 / “Надеюсь, все будет хорошо”. Ведущая Падалко вакцинировалась от коронавируса

07.11.20 / В Джорджии объявили о пересчете голосов на выборах президента США

19.08.20 / НАСА обнаружило гигантскую аномалию над Землей

29.05.22 / Эрдоган обвинил США в продолжении поставок вооружения террористам на севере Сирии

09.02.22 / Видео: Макрон в Кремле и в Киеве: главное

14.07.21 / Объявлены победители Всероссийского конкурса «Большая перемена»

14.07.20 / Медработники на переднем крае борьбы с коронавирусом 

13.10.21 / Число смертей от COVID-19 в мире на самом низком уровне почти за год – ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика