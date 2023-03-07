Пугачева рассказала о своей болезни
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Российская певица Алла Пугачева, которая год живет в Израиле и редко комментирует подробности своей жизни, неожиданно сообщила о перенесенной болезни.
Сообщения о заболевании певицы появлялись и ранее, некоторые говорили о ее изменившемся физическом состоянии, пишет «Московский комсомолец».
Недавно Пугачева рассказала, что перенесла бронхит, кашель остался до сих пор. Сейчас она чувствует себя лучше и активно выходит в свет для встречи с поклонниками.
Также певица сообщила, что не живет в израильском городе Кесария, но где именно находится ее дом, она сообщать не стала.
Ранее Аллу Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным заметили в качестве зрителей на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле.
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