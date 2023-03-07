 

Рынок элитной аренды ожил

07.03.2023, 20:33, Разное
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После нескольких месяцев затишья на столичном рынке аренды элитного жилья наблюдается оживление. По итогам января спрос вырос на 5% в годовом выражении, а в феврале – на 8%. Арендные ставки при этом не изменились.

Наибольшей популярностью у арендаторов пользовалось жилье в районе Ленинградского проспекта, на которое пришлось 22% от всех сделок. Еще 16% квартир было арендовано в районе Ленинского проспекта и 14% – в районе Тверская-Кремль.

Самое сильное сокращение спроса зафиксировано в районе Арбат-Кропоткинская. Еще год назад здесь арендовалась каждая пятая квартира, сейчас – только 8%. Также с 12% до 5% за год сократилась доля сделок в районе Краснопресненская.

По сути, сократился спрос на самые дорогие локации и выросла популярность тех районов, где можно найти более доступные варианты. В сегменте сохраняется рекордно высокий объем предложения, поэтому у потенциальных арендаторов есть широкие возможности для выбора.

Чаще всего арендаторы дорогих квартир останавливаются на жилье с двумя спальнями. На такие лоты приходится 40% от всех сделок. Еще 28% арендуемых лотов – это квартиры с одной спальней. За год популярность такого жилья выросла на 15%.


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