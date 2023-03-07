 

Весной хочется легкости. Прически с волной для весеннего настроения

07.03.2023, 20:24, Разное
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Весной так и хочется создавать романтичные образы. Любой лук стильно дополнит прическа в виде легких и воздушных волн. Завивающиеся локоны сделают ваш образ трогательным и нежным, а если хотите, то и дерзким и озорным. Вдохновляемся идеями стильных весенних причесок.

Короткие и средние волосы

Если у вас короткие локоны, которые не достигают линии подбородка, тогда не нужно делать завивку. В противном случае получится просто пышная шапочка на голове. Лучше поступите следующим образом: сделайте с помощью утюжка крупную волну на локоне возле лица. У вас получится стильная укладка.

Можно сделать крупные волны и на остальных локонах, но не в голливудском стиле. Чтобы добавить в лук неформальности, после завивки расчешите волосы, а затем нанесите немного геля, чтобы создать эффект влажных волос.

Если у вас средние волосы и стрижка каре, тогда можете сделать более рельефную волну, чтобы получилась укладка наподобие голливудских локонов.

Длинные локоны

При наличии длинных волос вариантов укладки великое множество. Если у вас прямые и ровные от природы локоны, тогда подкрутите их утюжком у самых кончиков. Этого будет достаточно.

Если у вас многослойная стрижка и челка-шторка, тогда есть смысл завить локоны по обе стороны от лица, кончики волос, а также челку.

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Можно сделать едва заметные волны по всей длине волос, после чего нанести немного геля для мокрого эффекта.

Если у вас густые и длинные локоны, тогда можно обойтись без геля. Пусть у вас останется копна пышных волос. Не забудьте сделать крупные волны с помощью утюжка.

И, наконец, вариант, предполагающий использование бигуди. На длинных локонах упругие завитки смотрятся максимально эффектно и привлекательно.

Если же у вас химическая завивка, то все совсем просто, ведь укладка займет очень мало времени. Можете просто расчесаться и выходить на улицу.


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