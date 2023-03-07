Путин обсудил с главой Запорожской области Балицким вопросы развития региона
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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона и безопасности, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Также, по словам Пескова, затрагивались вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, передает ТАСС.
Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, Балицкий попросил Путина рассмотреть статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Балицкий пояснил, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов осложняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное.
Ранее в Кремле не исключили встречу Путина с Балицким.
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