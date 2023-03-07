 

Белый дом рекомендовал обращаться к ЕС за данными по подрыву «Северных потоков»

07.03.2023, 20:20, Новости дня
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Администрация США рекомендовала узнавать подробности расследования подрыва газопроводов «Северный поток» у европейских стран после сообщения газеты New York Times о том, что данные диверсии могла устроить украинская группировка.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, сейчас расследованием занимаются Германия, Швеция и Дания. Расследование подрыва газопровода «Северный поток – 2» не закрыто, добавил Кирби.

Он отметил, что не хочет забегать вперед и попросил обращаться за комментариями к европейским коллегам.

Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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