 

Посольство США в Грузии обвинили в провоцировании массовых беспорядков

07.03.2023, 20:20, Новости дня
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Экс-госминистр по урегулированию конфликтов, известный режиссер Георгий Хаиндрава назвал 7 марта «постыдным днем» в тридцатилетней истории Грузии и США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Посольство США попыталось спровоцировать массовые беспорядки», – сообщил он.

Так он прокомментировал заявление посольства США, которое охарактеризовало происходящее в Тбилиси на фоне принятия в первом чтении спорного законопроекта об иноагентах как «черный день для демократии Грузии».

Посольство также выразило сомнения в приверженности властей Грузии евроатлантической интеграции из-за законопроекта, который критикуется в США и Евросоюзе.

В Тбилиси у здания парламента продолжаются столкновения спецназа и противников законопроекта, которые называют его «пророссийским».

Против демонстрантов, которые пытаются ворваться в парламент, применяется слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты держат в руках флаги Грузии, США, Украины и ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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