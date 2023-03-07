«Какой кризис?» — «хвалёные» западные санкции не тревожат простых россиян, они просто беднеют и мрут

Несмотря на попытки Запада наказать Россию за украинский кризис, её жители не испытывают «особых лишений», считает редактор Daily Mail Сью Рид. Более того, по словам журналистки, ситуация с продовольствием в стране обстоит гораздо лучше, чем в Великобритании, которая столкнулась с дефицитом фруктов и овощей.



AP

В то время как на фоне дефицита британские супермаркеты ограничивают продажу яиц, а также множества фруктов и овощей, гражданам Владимира Путина такие трудности не страшны. Даже в российской провинции полки магазинов «ломятся под грудами свежих продуктов», пишет редактор Daily Mail Сью Рид.

В качестве доказательства она приводит фотографии, сравнивая ассортимент супермаркетов в Бристоле и небольшого магазинчика в Перми. По её словам, судя по изображениям, «хвалёные санкции» Запада, призванные наказать Москву за украинский конфликт, «не кусают глубоко».

Ещё одним подтверждением служат чеки с указанием цен и наличия продуктов, а также ежемесячные счета за коммунальные услуги, которые Daily Mail предоставили случайным образом выбранные пермяки. В своих сообщениях они также подчеркнули, что обслуживание в государственных больницах «остаётся превосходным».

По мнению Рид, картина пустых полок в британских супермаркетах напоминает ей телевизионные сюжеты 40-летней давности о том, как советские граждане выстаивали длинные очереди за хлебом и яйцами. Но сегодня «роли изменились».

«Теперь пришла очередь Британии страдать. Местные супермаркеты нормируют выдачу помидоров, огурцов, перцев и салата, поскольку британские фермеры борются с более высокими затратами на энергию, которые не позволяют им использовать зимой теплицы. Ягоды, включая малину, также трудно найти в магазинах», — сетует автор статьи.

Компания Green Acre Salads, расположенная в Эссексе, обычно выращивала миллион килограммов огурцов в год, но в феврале её теплицы оказались пустыми из-за увеличения счетов за топливо. Владелец предприятия Тони Монтальбано предположил, что ему придётся сократить производство вдвое.

Исполнительный директор Британской ассоциации фермеров Джек Уорд признал, что подобная картина наблюдается по всей стране. «Люди, которые обычно производили два или три урожая огурцов в год, могут сократить это количество до одного, потому что они хотят избежать использования подорожавшей энергии», — поясняет он.

Яйца также стали дефицитом, поскольку фермеры не могут позволить себе затраты на содержание кур-несушек в энергоёмких сараях. В результате, как показывает диаграмма Daily Mail, многие основные продукты в Британии обходятся гораздо дороже, чем в России.

У жителей Перми, да и других регионов, «большое количество дешёвой еды». Благодаря недорогой энергии овощи можно выращивать в теплицах на протяжении всей суровой зимы. РФ также может импортировать большое количество фруктов из «сочувствующих» государств, таких как Иран.

Кроме того, в богатой на ресурсы стране не возникает проблем с отоплением домов и заправкой автомобилей. Определённую роль играют и другие факторы. Например, подоходный налог в РФ значительно ниже, чем в Соединённом Королевстве, обращает внимание Рид.

«Правда состоит в том, что хотя олигархов выставили из Британии, запретили авиарейсы и денежные переводы между Россией и Великобританией, а также ввоз нефти, население там не испытывает крайней нужды. Производство продуктов питания переживает бум из-за обильных запасов энергии и возможности РФ покупать товары у поддерживающих её стран», — подчёркивает Рид.

«Кризис, какой кризис? Мы нормально живём, несмотря на ситуацию на Украине. Мы наблюдаем, что происходит в Британии с пустыми продуктовыми полками. Мы находимся в России, работаем здесь и не страдаем от санкций Запада», — заявили Рид уроженец Британии 67-летний Джон и его 51-летняя жена-россиянка Елена.

Они уверяют, что украинский кризис их мало интересует: «Среднего россиянина заботит тепло дома, еда на столе, стакан водки и личная безопасность на улице. У нас всё это есть. Конфликт ничего не изменил».

По словам Джона и Елены, счета за их «очень большую роскошную квартиру», включая обслуживание дома, свет, отопление, водоснабжение и вывоз мусора, составляют всего £130 в месяц. Кроме того, они владеют дачей на окраине Перми.

«Я своими глазами вижу, что санкции не вредят России. Люди на улице почти ничего не замечают. Магазины полны всего, что они хотят или в чём нуждаются. Доходы от экспорта газа и нефти в значительной степени зависят от стран, которые не ввели ограничений», — заявил изданию Джон.

«Суть в том, что в страну поступает больше денег, чем уходит. Импорт из Европы сократился, но производство в России, по иронии судьбы, растёт по мере того, как страна становится более самодостаточной», — добавил он.

Спустя год после начала спецоперации кажется, что большинство простых россиян «сталкиваются с небольшими ежедневными лишениями». Тем не менее санкции сказываются на экономике страны, которая, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в прошлом году сократилась на 3,9%. И, конечно же, многие крупные западные фирмы разорвали связи с Москвой.

В Перми закрылось большинство европейских магазинов одежды. Но на смену им пришли российские аналоги, и местные жители, с которыми пообщалась Рид, заявили, что там есть «всё, что им нужно».

В любом случае стоимость жизни в РФ намного ниже, чем в Великобритании. «А, учитывая богатые природные ресурсы страны, ситуация вряд ли изменится», — рассуждает автор статьи.

На Западе, напротив, цены и инфляция резко выросли, поскольку Кремль «использует энергию в качестве оружия», перекрывая поставки топлива в отместку за санкции. Путин также отказался продавать США и их союзникам удобрения,«сделав во многих случаях чрезмерно дорогим выращивание овощей, фруктов и салатов в холодные месяцы», считает Рид.

Судя по Перми, в РФ продовольственная ситуация резко контрастирует с той, что наблюдается в Британии. «Всё это, разумеется, заставляет задуматься, кто же выигрывает экономическую войну», — признаёт редактор Daily Mail.