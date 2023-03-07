 

Бюджетные смартфоны Samsung станут стоить еще дороже

07.03.2023, 19:55, Разное
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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A54 5G, как ожидается, будет стоить дороже своего предшественника, его цена превысит EUR 500. Об этом рассказал портал Sammobile со ссылкой на инсайдера SnoopyTech.

Ожидается, что Samsung представит свои смартфоны Galaxy A14, A34 и A54 5G в самом ближайшем будущем. Самая первая модель будет стоить 219 евро, или 17,6 тысячи рублей, за версию с 64 ГБ памяти.

Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G с памятью 128 ГБ будут доступны за EUR419 и 519 соответственно (примерно 33,7 и 41,8 тыс. рублей). Причем в прошлом году Galaxy A53 продавался за EUR449.

Samsung Galaxy A54 5G будет оснащен дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,4 дюйма. В нем установлен чипсет Exynos 1380, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища. В смартфоне присутствует 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор и макромодуль на 5 мегапикселей. Samsung Galaxy A54 5G также оснастят аккумулятором емкостью 5100 мАч, возможностью зарядки 25 Вт и защитой от пыли и воды по стандарту IP67.


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