Быков вызывает Лимонова

Бывший теневой красноярский губернатор призывает на помощь последний ресурс — повесть уже мертвого сказочника. Литкружок в райсуде.

Скажете, «откапываю стюардессу», но ведь плюнуть, пройти мимо — не выход. Вы все (включая меня) забыли, а в Красноярске меж тем продолжаются серийные суды над бывшим теневым хозяином города Анатолием Быковым. Дел против него — многотомная библиотека. Вагон и маленькая тележка. Пока дали 13 лет по первому из дел (двойное убийство).

Почти пенсионер, 63 года, приходит к логичному итогу жизни. Но не смиряется. Именно сейчас (следующее заседание 10 марта) в Центральном райсуде рассматривают дело о причастности Быкова к преступлениям 2004–2005 годов (там лишь одно покушение на убийство и одно убийство, доведенное до конца). И вот поднимается московский адвокат Быкова Мария Серновец и заявляет суду:

— История настоящего уголовного преследования в отношении А.П. Быкова — через столько лет — связана исключительно с публикациями журналиста «Новой газеты» А. Тарасова, который сливал в СМИ недостоверную информацию, для того чтобы найти повод возбудить уголовное преследование против А.П. Быкова в двадцатых годах, а именно 7 мая 2020 года.

Серьезное обвинение.

Быкова действительно задержали в тот день, и больше он свободы не видел. Но моя заметка о том расстреле отколовшихся членов его группировки, что Быкову вменили, вышла вечером 7 мая. А его взяли утром 7 мая. Как заметка могла «стать поводом» уже случившегося события?

За несколько часов до задержания Быкова я его действительно упоминал в газете — в связи с самоубийством 6 мая миллиардера Дмитрия Босова, тоже ветерана алюминиевых фронтов. Но лишь упоминал, ни слова о каких-либо конкретных убийствах и злодеяниях.

Прошерстил архив «Новой» — может, чего не помню? Факты таковы. Ближайшие к 7 мая 2020 года напоминания, что в Красноярске есть такой Быков, были еще за полтора года до этого и за два с половиной, но и это — мимоходом, вскользь.

Быков уже лет 15 до своего ареста поводов писать о нем не давал, мирно пребывая в своем загончике, флажками обозначенном. Поэтому ничего серьезного о мертвецах за его спиной и не было, все эти драмы и трагедии остались в 90-х. И вот только в связи с его арестом в мае 2020-го пришлось напомнить: кто такой и что такое, почему против «народного олигарха Красноярского края» возбуждают все новые и новые дела, откуда повылазили все эти мертвецы с перекошенными лицами. Но все эти заметки в «Новой» выходили уже после его ареста.

Похороны Наумова и Войтенко. Июль 1994. Фото из архивов родственников

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Адвокат Мария Серновец. Фото из тг-канала Анатолий Быков Новости

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Убитый Неколов. Фото: ОМП (осмотр места происшествия) УВД края

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Справа налево А. Быков, зампред правительства края А. Подкорытов, первый вице-губернатор С. Пономарев. Фото опубликовано в соцсетях Быкова

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