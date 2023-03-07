Из-за строительства плотины на Амуре Нью-Йорк будет затоплен
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Специалисты Государственного гидрологического института
представили проект строительства плотины на реке Амур в 150 километрах южнее
Хабаровска. Создание водохранилища позволит не только полностью
обеспечить потребности региона в пресной воде, но и решить ряд актуальных
внешнеполитических задач.
«Мы подготовили модель, согласно которой изменение уровня воды
в Амуре приведёт к неожиданным последствиям – береговая линия Атлантического
океана сместится и города Нью-Йорк больше не будет. Но это уже не наши
проблемы», – рассказал автор проекта Роман Городниченко.
Средства на строительство плотины уже выделены из резервного
фонда правительства, работы должны начаться уже в марте. Завершить их
планируется к началу ноября 2023 года.
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