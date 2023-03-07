Из-за строительства плотины на Амуре Нью-Йорк будет затоплен

Специалисты Государственного гидрологического института

представили проект строительства плотины на реке Амур в 150 километрах южнее

Хабаровска. Создание водохранилища позволит не только полностью

обеспечить потребности региона в пресной воде, но и решить ряд актуальных

внешнеполитических задач.

«Мы подготовили модель, согласно которой изменение уровня воды

в Амуре приведёт к неожиданным последствиям – береговая линия Атлантического

океана сместится и города Нью-Йорк больше не будет. Но это уже не наши

проблемы», – рассказал автор проекта Роман Городниченко.

Средства на строительство плотины уже выделены из резервного

фонда правительства, работы должны начаться уже в марте. Завершить их

планируется к началу ноября 2023 года.

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