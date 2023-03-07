 

Связь с Кориковой, брак без детей и жизнь в деревне: что стало со звездой “Бедной Насти” Страховым

07.03.2023, 19:10, Разное
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Даниил Страхов прославился на всю страну с выходом нашумевшего сериала “Бедная Настя” и до сих пор остается востребованным артистом. Помимо карьеры, актеру повезло на любовном фронте. Вот только детали своей личной жизни он предпочитает не раскрывать.

Будущий артист появился на свет в 1976 году и вырос в творческой семье. Его отец, Александр Страхов, был поэтом и филологом, а мама, Елена Соловьева, посвятила себя психотерапии. Именно родители поддержали Даниила, когда тот увлекся актерством и решил поступать в театральный. В 1993 году Страхов стал студентом Школы-студии МХАТ, а через год продолжил обучение в Щукинском училище.

Творческий путь актера был очень насыщенным. В 1996 году он дебютировал в фильме “Карьера Артуро Уи. Новая версия” и за следующие несколько лет снялся во многих популярных проектах. Но настоящая слава пришла к нему в 2004 году. Он покорил зрителей, сыграв барона Корфа в сериале “Бедная Настя”.

Личная жизнь Даниила Страхова тоже сложилась удачно. Главной любовью и супругой звезды стала актриса Мария Леонова, которую он встретил еще в студенческие годы. Супруги вместе уже больше 20 лет. Однако их семейная жизнь не всегда была безоблачной.

На пике популярности “Бедной Насти” брак Даниила Страхова едва не рухнул из-за сплетен. Тогда поклонники сериала активно приписывали актеру романтическую связь с коллегой Еленой Кориковой. Говорят, в какой-то момент жена артиста поверила слухам и потребовала объяснений. Однако ему удалось все уладить.

Сегодня Даниила Страхова с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Он остается востребованным в профессии, много снимается и наслаждается семейной жизнью. Только вот детей за годы брака у артиста пока не появилось. Сейчас Даниил и Мария живут вдвоем в деревне под Саратовом. Жизнь вдали от столичной суеты и любопытных глаз пару более чем устраивает.


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