Только блестки без какой-либо основы: виды “голого” блестящего маникюра, который легко сделать самостоятельно

“Голый” блестящий маникюр представляет собой нейл-арт с блестками, который наносится без яркой основы. Его можно легко создать самостоятельно. Он выглядит минималистично, но в то же время нарядно. Какой выбрать цвет блесток? И как их расположить на ногтях? В статье мы приведем несколько трендовых вариантов, которые будут популярны весной 2023 года.

Как создать “голый” блестящий дизайн

Этот стиль маникюра начинается с нанесения нейтрального базового цвета. Используйте такие пастельные оттенки, как кремовый, персиковый, бледно-розовый или светло-серый. Затем наносится лак с блестками. Вы можете сделать блестящей всю ногтевую пластину или ее часть.

Этот маникюр невозможно испортить. Лак с блестками всегда выглядит привлекательно, даже если вы нанесли его неидеально.

Далее мы приведем несколько модных идей “голого” блестящего маникюра.

У основания ногтя

Этот маникюр характеризуется нюдовой основой и блеском у основания ногтя. Нанесите базовый слой персикового цвета. Он хорошо сочетается с естественным тоном кожи. Затем украсьте основание ногтя золотистыми или серебристыми блестками, следуя линии кутикулы.

Вы можете нанести один или два слоя блестящего лака, в зависимости от желаемого результата. Растяните блестки по направлению вверх, чтобы создать ощущение градиента.

Золотые блестки

Если вы хотите создать нарядный вариант маникюра, то вместо эмали с крошечными блестками используйте лак с хлопьями золотой фольги. Такой дизайн красиво выделяется на нежно-розовой или кремовой основе. Чтобы декор держался на ногтях, не забудьте нанести поверх него прозрачный топовый слой.

Если вы предпочитаете более минималистичный дизайн, то украсьте золотой фольгой по 1-2 ногтя на каждой руке.

Большие и малые блестки

Вы можете комбинировать большие и маленькие блестки. Для этого вам понадобится два вида лака с блестящими частицами разного размера. Наносите по одному слою каждого из них. Чтобы маникюр был аккуратным, дождитесь полного высыхания предыдущего покрытия.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Вы также можете подобрать лак с блестками разного размера. Это позволит вам сэкономить время.

Френч

Французский маникюр выглядит сдержанно и нейтрально. Вы сделаете френч более нарядным, если создадите не белые, а блестящие кончики на нюдовом фоне. Вы можете выбрать лак с серебристыми, золотистыми, розовыми или фиолетовыми блестками. Такие оттенки гармонично сочетаются с нейтральной основой.

“Полуголый” маникюр

Если вам не нравятся “обнаженные” ногти, то создайте “полуголый” маникюр. Он предполагает отсутствие четкой границы между блестками и нейтральной основой.

Чтобы добиться такого эффекта, вам необходимо изменить технику создания маникюра. Нанесите лак с блестками на спонж для макияжа, а затем покройте им кончики ногтей. Это поможет создать концентрированный блеск. После высыхания лака нанесите сверху прозрачный нюдовый слой, чтобы получить плавный переход.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Нюдовый вариант

Если вам нравится естественность, то используйте нюдовый вариант “голого” блестящего маникюра. Откажитесь от всех форм цвета и используйте в качестве основы полностью прозрачный лак.

Нанесите сверху один слой лака с крошечными блестками. Вы можете использовать покрытие с разноцветными или однотонными светоотражающими частицами.

Заключение

“Голый” блестящий маникюр имеет немало преимуществ. Он легок в создании и подходит для разных случаев жизни. С помощью блесток вы сможете придать ногтям как повседневный, так и праздничный вид.