 

Видео: Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

07.03.2023, 18:55, Новости дня
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Президент Сербии опроверг сообщения о том, что Белград вооружает Украину через Турцию, поставляя туда боеприпасы собственного производства для РЗСО «Град». Это якобы подтверждается документами, но Александр Вучич назвал распространителей этой информации лжецами. Можно ли верить Вучичу? Что это – предательство сербов или обострение информвойны?

Теги: 

Украина
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Сербия
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Балканы
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спецоперация
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Россия и Украина
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Александр Вучич
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Россия и Сербия
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Дмитрий Бавырин
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украинские фейки
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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