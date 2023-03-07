Видео: Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Президент Сербии опроверг сообщения о том, что Белград вооружает Украину через Турцию, поставляя туда боеприпасы собственного производства для РЗСО «Град». Это якобы подтверждается документами, но Александр Вучич назвал распространителей этой информации лжецами. Можно ли верить Вучичу? Что это – предательство сербов или обострение информвойны?

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