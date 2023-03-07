Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев рассказал об ощущениях от жизни обычного человека

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07.03.2023, 18:55, Новости дня
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Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в марте 2022 года, в ходе интервью каналу «Найди мамонта» рассказал о своей нынешней жизни.

По его словам, он доволен нынешним положением дел и испытывает радость, передает РБК.

Улюкаев добавил, что получает кайф от того, что ходит по улицам и ведет себя как все остальные люди. Экс-министр добавил, что кресло чиновника или нары заключенного ограничивают человека.

Свободное время сейчас Улюкаев проводит с родными. Также он добавил, что оказался не готов к жизни после освобождения, так как все сильно изменилось. Улюкаев провел в заключении более пяти лет и вышел на свободу по УДО.

Напомним, чиновника задержали вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему двух млн рублей. Глава компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами. Передачу контролировала ФСБ. Позже президент лишил Улюкаева должности министра в связи с утратой доверия. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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