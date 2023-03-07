Участники проекта «Русские чтения» опубликовали в социальных сетях видеопоздравления с 8 марта
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В преддверии 8 Марта участники проекта «Русские чтения» –известные российские актеры и музыканты – опубликовали в социальных сетях видеопоздравления с Международным женским днем, в которых признались всем женщинам в теплых чувствах и любви словами великих классиков.
В акции приняли участие: актрисы театра и кино Анастасия Макеева и Карина Каграманян, певица Елизавета Долженкова, музыкант и телеведущий Родион Газманов, актеры Константин Соловьев и Михаил Дорожкин, заслуженная артистка РФ Елена Морозова и многие другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Они прочитали строки из произведений Пушкина, Евтушенко, Асадова, Рождественского, Бальмонта, Казаковой и других великих русских авторов, в чьих произведениях воспевались красота, мудрость, доброта и самоотверженность русской женщины.
«Милые наши дамы! От всего сердца поздравляю вас с 8 марта! Этот день посвящен вашей красоте, женственности и неповторимости. Вы – наша. опора, вдохновение и любовь!» – написал Соловьев Вконтакте.
«Решил выложить поздравление с наступающим праздником сегодня, чтобы не затерялось завтра. С праздником, красотки!» – написал в своем Telegram Родион Газманов.
Поддержать акцию могут все желающие, выложив в социальных сетях свои поздравления
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