Apple объявила о выпуске “весеннего” iPhone

Американская транснациональная компания Apple разместила на своем сайте пресс-релиз. В нем сообщается о выпуске iPhone 14 (и iPhone 14 Plus) в новых желтых цветах.

Это точно такие же телефоны как и раньше, без изменения технических характеристик или упаковки. В пресс-релизе компания напомнила покупателям о ключевых отличиях iPhone 14 Plus от его предшественников. Подчеркивается время автономной работы и производительность камеры как для фото, так и для видео. В устройствах присутствует функция сигнала экстренной помощи SOS через спутниковую связь.

Примечательно, что новый цвет затронул только номерные модели, которые и так доступны в шести вариантах. iPhone 14 Pro Max и 14 Pro не получили изменений в дизайне.

Продажи линейки смартфонов iPhone 14 7 сентября 2022 года.