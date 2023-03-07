Девятилетний стример стал одним из лучших игроков в Apex Legends

Фредди, девятилетний стример, удивил всех, получив звание “Высшим хищником”, самый высоким рангом в Apex Legends 16 сезона. Об этом сообщило онлайн-издание VGTimes.

Большинство игроков играют на уровнях Silver, Gold и Platinum, но некоторые более опытные игроки достигают Diamond и Master. Для ранга Ultimate Predator доступно всего 750 слотов, поэтому достичь его могут только самые лучшие.

Девятилетний Фредди с канала Lilfredson достиг этого уровня, играя на геймпаде PlayStation 4. Однако геймеры считают, что клавиатуры и мыши обеспечивают лучшее управление.

Согласно описанию на YouTube-канале Lilfredsons, Фредди начал играть в видеоигры, когда ему было всего три года.