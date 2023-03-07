Что, попались?

В феврале стало известно о случаях, когда мигрантов, получивших российские паспорта, не выпускали за границу. Разбираемся.

Российская власть с каждым месяцем придумывает все более изощренные способы без лишнего шума пополнить кадровый резерв вооруженных сил, не объявляя вторую волну частичной мобилизации. Контроль за пересечением границы — один из таких механизмов. Например, достаточно часто перестали выпускать из РФ тех, кто недавно получил российское гражданство, но решил посетить свою родину.

Так, Радио «Свобода»* сообщало, что приезжих из стран Средней Азии с российскими паспортами не выпускают из страны. Мотивируется это тем, что мигранты включены в некий мобилизационный список и покидать Россию не могут.

Вот что о новом положении дел думает председатель СК Александр Бастрыкин:

«Эти люди получили не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных жителей для участия в выполнении задач специальной военной операции».

Более подробно о ситуации пишет «Арбат Медиа»:

ЦИТАТА

«Иностранцам, получившим российское гражданство, также приходят повестки. В военкоматах им объясняют, что дезертирство из вооруженных сил будет строго наказано. По свидетельствам родственников мигрантов, обладателей российских паспортов останавливают в аэропортах, при этом уроженцы Средней Азии без российского гражданства могут свободно вернуться домой».

Таджикский правозащитник Каримджон Ёров сказал изданию «Азия-Плюс» следующее: по его словам, в феврале к нему обратились трое соотечественников, которые не смогли выехать из России. Они имели двойное гражданство,

на границе в аэропорту им запретили выезд и вместо этого вручили повестки в военный комиссариат или договор на контрактную службу.

Фото: TASS

На вопросы «Новой» отвечают юристы правозащитного центра «Первый отдел»

— Как организован выезд жителей РФ из страны в период мобилизации? Кого точно выпускать нельзя, а кто может выезжать свободно?

— Не уверены, что так правильно говорить. Регулирование и практика выезда были скорее дезорганизованы во время мобилизации.

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения соответствующих органов исполнительной власти (ч. 2 ст. 21 Закона «О мобилизации»). Но система более четко отслеживала, например, людей, допущенных к государственной тайне, которым выезд из страны ограничен, нежели подлежащих мобилизации россиян, которые не только меняли место жительства в пределах России, но и выезжали из страны.

— Мигранты получают паспорт не по праву рождения, а по праву приобретения — как на них распространяется ФЗ «О военной службе»?

— Гражданин РФ с иным гражданством рассматривается российским государством как житель РФ (ст. 6 Закона «О гражданстве») и несет воинскую обязанность, подлежит мобилизации.

Закон о военной службе (пп. «г» п. 1 ст. 23) ранее предусматривал освобождение жителей от призыва, если они прошли ее в другом государстве. Однако сейчас необходимо наличие соответствующего международного договора, которого у РФ почти ни с кем нет. Кроме того, наши соотечественники со вторым паспортом подлежат призыву на срочную службу.

— Есть ли законные основания призывать мигрантов, то есть тех, у кого иное гражданство, на военную службу или мобилизовывать их?

— Иностранные граждане не зачисляются в запас и мобилизации не подлежат. Не влияет и служба по контракту в российских войсках (подп. «д» п. 3 ст. 50 Закона «О воинской обязанности», ст. 18.1 Закона «О системе государственной службы РФ»). При этом государство расширяет возможности привлечения иностранцев на военную службу. Так, предусмотрено заключение первого контракта с иностранцем на более короткий срок (на год вместо минимум пяти) и упрощено получение гражданства контрактникам-иностранцам.

— Как право мигрантов (имеющих российские паспорта) беспрепятственно возвращаться на родину стыкуется с включением их в мобилизационный список?

— Если человек имеет паспорт страны, в которую въезжает, он уже не мигрант — страна въезда не чужая. Право на свободное передвижение, в частности, возможность поехать и в страну другого гражданства формально ограничивается, если лицо подлежит мобилизации. Правила пересечения границы для них такие же, как и для жителей РФ, которые не имеют другого паспорта.

Таким образом, никаких четких оснований для запрета выезда мигрантам с российским гражданством нет. Очевидно, все случаи подобного подпадают под принцип «не выпускать на всякий случай» — вдруг частичная мобилизация продолжится.

Макар Ситкин

* Внесено властями РФ в реестр «иноагентов».

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