Остановиться и смириться – Михайлов дал женщинам совет

Народный артист России Стас Михайлов решил неординарно поздравить прекрасную половину человечества с наступающим 8 марта и дал женщинам полезный совет.

Любимец россиянок отметил, что женщинам стоит с трепетом относиться к своим мужчинам. Михайлов отметил, что не стоит рассчитывать, что принц будет день и ночь стоять под окнами и петь серенады и не надеяться на такое счастье. Вместо этого стоит спуститься с небес на землю и посмотреть правде в глаза. Михайлов призвал дам прекратить рассматривать каждого мужчину как временного спутника жизни и все время ждать вариант получше, а остановиться и смириться с судьбой.

Мужчинам же Стас Михайлов также посоветовал прекратить бесконечные поиски варианта получше и присмотреться к своей женщине. Потерять любовь легко, а вот найти уже не так просто, предупредил певец.

“Такой дар — если это твой человек. Один раз небо даст тебе такого человека”, – сказал Стас Михайлов.

Напомним, Стас Михайлов многодетный отец и прекрасный семьянин. Вместе с женой он воспитывает шестерых детей, среди которых есть дети от прошлых отношений, сообщает Пятый канал. Стоит отметить, что сам Стас Михайлов не так часто проводит время с семьей. Он постоянно на гастролях, ведь его труд востребован, особенно 8 марта.