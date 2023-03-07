В Балашихе задержали анимешника, который два года безнаказанно проработал школьным учителем

В Балашихе правоохранительные органы раскрыли анимешника, который два года проработал школьным учителем.

Мужчина увлекался деструктивной культурой свыше десяти лет и нанёс серьёзный моральный ущерб учащимся – он обсуждал некоторые анимационные работы со школьниками и вовлекал в их просмотр.

Преступник настолько поверил в свою безнаказанность, что даже помещал запрещённые аниме-картинки на свои страницы в социальных сетях с 2010-го года, когда ему самому было 14 лет. Это и помогло его раскрыть – один из бдительных членов родительского комитета увидел запрещённый контент, когда осуществлял мониторинг страниц педагогов на предмет неприличных или «вызывающих» фотографий. Через неделю после сигнала в органы злоумышленника задержали прямо на уроке.

В настоящий момент молодой учитель помещён в медучреждение, поскольку при задержании он упал и сломал себе руку, а также получил множественные гематомы.

Заведено дело по нескольким статьям: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, хранение и распространение экстремистских материалов, нанесение (морального) вреда здоровью несовершеннолетних, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления (их ознакомление с деструктивным содержимым).

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