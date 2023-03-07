Депутат Журавлев призвал привлекать по статье желающих воевать на стороне Украины приехавших в Россию мигрантов

Если какой-то приехавший в Россию иностранец решил повоевать за деньги на стороне Украины, то это называется «Наемничество», пособничество терроризму, за такое необходимо сажать, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя депортацию приезжего из Средней Азии за его намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

В пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области сообщили, что приезжему из Средней Азии, который сообщил о намерении участвовать в боевых действиях на стороне Украины за обещанную в интернете плату, депортируют из России, а также запретят въезд в страну. Уточняется, что действия иностранца были направлены против безопасности РФ и создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей УК «Наемничество».

«Их сажать надо! Просто абсолютно однозначно за «Наемничество». Если есть доказанные факты, то они должны сидеть, как и положено согласно нашему законодательству. Выдворять надо тех, кто совершает не преступления, а, например, административные правонарушения. А это – чистая уголовка, за это надо сажать, причем не раздумывая», – считает Журавлев.

Он вспоминает, что некоторое время назад в Херсоне и Запорожье ловили террористов и выдворяли их на Украину. По мнению депутата, это было абсолютным безумием, как и сейчас решение отпускать на свободу мигрантов, которые угрожают России.

«Пора уже начинать действовать как положено. Во всяком случае, хотя у нас еще война не объявлена, но как минимум есть военное положение в нескольких областях. И если какой-то житель решил повоевать за деньги на стороне Украины, то это называется «Наемничество», пособничество терроризму. Мы же не знаем, куда он там собрался воевать. Скорее всего, в каких-то подразделениях, которые в том числе планируют захват мирных сел на границе с Российской Федерацией», – рассуждает депутат.

По мнению собеседника, люди, приехавшие в Россию, просто не имеют права говорить о подобных вещах. А если уж говорят что-то, что представляет опасность для России, их необходимо задерживать до выяснения обстоятельств. При этом у мигранта должна быть возможность объяснить ситуацию, доказать свою невиновность. В противном случае он должен понести наказание в местах лишения свободы. «Зато после таких мер следующий мигрант подумает, надо ли вообще ему это делать», – заключил Журавлев.

Ранее тиктокер Некоглай (Николай Лебедев), который является гражданином Молдавии, был выдворен из Российской Федерации. В ноябре прошлого года он снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ гранат российского солдата в окопе, однако пользователи Сети такой контент не оценили. В том числе на видеоролик обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая потребовала проверить молодого человека на предмет дискредитации армии РФ.

—